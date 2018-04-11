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صور.. مدرسة الزهور الأولى فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بجنوب سيناء

الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:18 م
صور.. مدرسة الزهور الأولى فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بجنوب سيناء وكيل مديرية التربية والتعليم وطالبات مدرسة الزهور الإعدادية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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حصلت مدرسة الزهور الإعدادية للبنات بإدارة طور سيناء على المركز الأول فى مسابقة أوائل طلاب المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة جنوب سيناء، بعد تفوقها على مدارس سعد زغلول الإعدادية بإدارة رأس سدر ومدرسة بلال بن رباح بادارة نويبع ومدرسة أبو رديس الاعدادية بادارة أبو رديس وذلك في المسابقة العلمية في المواد الدراسية التي نظمها اليوم الأربعاء إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية تحت إشراف و رعاية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وشهد فعاليات المسابقة مصطفى الزغبى وكيل المديرية برفقته فوزى همام رئيس مدينة الطور ومجدى أبو العباس مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية، وعلى حسن مدير إدارة طور سيناء، والسيد أحمد مدير إدارة نويبع التعليمية، وعصام رجب نقيب المعلمين وياسر رجب أمين الصندوق، ومحمد ثابت موجه التربية الاجتماعية، ومحمود العبد مدير العلاقات العامة بالمديرية، وفريق عمل التعليم الإعدادى بالمديرية، والموجهين العموم، وكان فى استقبالهم زينب كمال مدير مركز العلوم الاستكشافى.

أقيمت فعاليات المسابقة بمركز العلوم الاستكشافى، وشهدت تنافس حتى اللحظات الأخيرة بين مدرسة الزهور ومدرسة سعد زغلول و تفوقت الزهور بفارق درجة واحدة.

ومن جانبه، نقل الزغبى تحيات وكيل الوزارة محمد عقل لجميع الحضور كما هنأ الفريق الحاصل على المركز الأول، وجميع الفرق التى وصلت إلى التصفية النهائية من المسابقة ذاكرًا أن الهدف هو تنمية روح التنافس وتنشيط المواد العلمية الدراسية، وهذا يؤكد أن هدف المديرية هو الاهتمام بالعملية التعليمية بجانب الأنشطة وتمنى لهم المزيد من النجاحات، وقال لهم أنه فى يتمنى رؤية هذه الأسماء فى قائمة أوائل المحافظة نهاية العام.

وفى نهاية المسابقة قدم وكيل المديرية شهادات التقدير لجميع الفرق التى شاركت اليوم للوصول إلى المرحلة النهائية من المسابقة، وقدم كأس التميز للفريق الحاصل على المركز الأول الزهور الإعدادية بنات، كما قدم الشكر لجميع من ساهم بالعمل فى المراحل الأولى من المسابقة بجميع الإدارات.

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