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احتفالا بأعياد الربيع..

صور.. محافظ سوهاج:توافد المواطنين على الحدائق العامة المتنزهات وحمامات السباحة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:15 ص
صور.. محافظ سوهاج:توافد المواطنين على الحدائق العامة المتنزهات وحمامات السباحة حمامات سباحة


سوهاج عمرو خلف
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أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، استمرار توافد المواطنين على الحدائق العامة المتنزهات وحمامات السباحة بجميع مراكز ومدن المحافظة احتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، واحتفالات المحافظة بعيدها القومى.

و شهدت حدائق ونوادى المحافظة والكورنيش الشرقى اقبالا كثيفا من المواطنين والشباب والعائلات السوهاجية منذ بداية الاسبوع الحالى وحتى الآن.

ومن جانبه قال حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان إن حمام السباحة بنادى فزارة الرياضى بمدينة جهينة شهد صباح اليوم إقبالاً كبيراً من المواطنين وخاصة الشباب والأطفال احتفالا بأعياد الربيع و شم النسيم، والاستمتاع بألعاب الماء التى نالت اعجاب الجميع وأبدى المواطنين سعادة كبيرة لقضاء اوقات ممتعة بحمام السباحة الذى يعد اضافة قوية للبينة الرياضية بمدينة جهينة.

وشدد عبدالمنعم على رؤساء الوحدات المحلية بتهيئة الشوارع وأماكن احتفال المواطنين على مدار اليوم، ورفع اية المخلفات أولا باول حتى يتمكن المواطنين وأسرهم من قضاء اوقات سعيدة و الاستمتاع بالأعياد .

 

خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة (1)
خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة

 

خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة (2)
خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة

 

خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة (3)
خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة

 

خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة (5)
خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة

 

خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة (7)
خروج المواطينين لحمامات السباحة بجهينة

 


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