صور .. محافظ الفيوم يستقبل سفير جورجيا بالقاهرة لمناقشة فرص الاستثمار







الفيوم – رباب الجالي

استقبل الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، السيد الكسندر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور بعض المستثمرين ورجال الأعمال المصريين ونظائرهم بجورجيا، لبحث مجالات التعاون المشترك فى مختلف القطاعات وزيادة حجم الاستثمارات بين الجانبين.

تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن أهم المناطق السياحية والآثرية بمحافظة الفيوم، وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتلك الزيارة التى تأتى كمبادرة لتوطيد العلاقات الثنائية بين مصر وجورجيا، والتعرف على المقومات السياحية والأثرية التى تتمتع بها المحافظة، وأشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، على أرض المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تطوير المناطق الآثرية والسياحية بالمحافظة، وتحسين كافة الخدمات فيها لزيادة حركة السياحة إليها.

ومن جانبه أشاد سفير جورجيا بذلك اللقاء المثمر، لبحث كافة سبل التعاون بين الجانبين المصرى متمثلاً فى رجال الأعمال والمستثمرين بمحافظة الفيوم، ونظائرهم بجورجيا، حيث تم طرح ومناقشة أهم المشروعات التى يمكن إستثمارها والبدء فى تنفيذها، وأكد على أن جورجيا ترحب بإستقبال أصحاب الأعمال والمستثمرين المصريين والذين لديهم خطط فعلية لمشاريع تنموية مثمرة.



محافظ الفيوم أثناء اجتماعة مع سفير جورجيا والمستثمرين



محافظ الفيوم مع سفير جورجيا بمكتبة



محافظ الفيوم يستقبل سفير جورجيا