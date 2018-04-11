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صور.. محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى ملازم أول محمدى الحسينى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:47 م
صور.. محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى ملازم أول محمدى الحسينى محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى


الشرقية – إيمان مهنى
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أعرب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن بالغ تعازيه ومواساته لوالد الشهيد الملازم أول محمدى الحسينى والذى استشهد أمس الثلاثاء،أثناء تبادل إطلاق النيران بين قوة أمنية وخارجين على القانون فى حملة أمنية على قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءاً سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والأمان والإستقرار.

وقدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسره الشهيد مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

كان محافظ الشرقية واللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان تقدموا الجنازة العسكرية و الشعبية التى خرجت من مسجد الجامع الكبير بالزقازيق وشارك فيها الآلاف من الأهالى لتشييع جثمان الشهيد الملازم أول "محمدى رجب الحسيني" شهيد الواجب والوطن والبالغ من العمر 25 عاماً من كفر الزقازيق البحرى.

 

محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى (1)
محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى

 

محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى (2)
محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى

 

محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى (3)
محافظ الشرقية ينعى شهيد الواجب الوطنى 

 


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