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بعد حادث قطار أمس..

صور.. محافظ الأقصر يأمر بغلق المعابر الغير قانونية على خطوط السكة الحديد

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:20 ص
صور.. محافظ الأقصر يأمر بغلق المعابر الغير قانونية على خطوط السكة الحديد عمال المجلس خلال غلق معابر السكة الحديد الغير قانونية بالاقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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وجه محافظ الأقصر محمد بدر، تعليماته لعمال حى شرق، مساء أمس الثلاثاء، بغلق كافة المعابر غير القانونية المقامة على خطوط السكك الحديدية بالأقصر، نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات، وعلي الفور بدأ العمال في إغلاق المعبر المتسبب في الحادث وباقي المعابر الآخري.

وناشد محافظ الأقصر، المواطنين بعدم فتح المعابر غير القانونية مرة أخرى حرصاً على حياتهم، حيث أنه وقع حادث بقيام قائد دراجة بخارية بمحاولة العبور من ممر غير شرعى، مساء اليوم، وفوجئ بقرب قدوم القطار نحوه فما كان منه إلا أنه ترك الدراجة وفر مسرعاً، مما أسفر عن اصطدام القطار بها والسير بها عدة أمتار، الأمر الذى أدى إلى تفحم الدراجة البخارية تماماً، واندلاع النيران فى نبات الحلفا الملاصق لخطوط السكك الحديدية.

محافظ الأقصر يأمر بغلق المعابر الغير قانونية علي خطوط السكة الحديد بعد حادث قطار أمس
محافظ الأقصر يأمر بغلق المعابر الغير قانونية علي خطوط السكة الحديد بعد حادث قطار أمس

 

العمال خلال اغلاق المعابر الغير قانونة بالاقصر
العمال خلال اغلاق المعابر الغير قانونة بالاقصر

 

عمال المجلس خلال غلق معابر السكة الحديد الغير قانونية بالاقصر
عمال المجلس خلال غلق معابر السكة الحديد الغير قانونية بالاقصر

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