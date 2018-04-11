صور .. كلية الطب ببورسعيد تنظم المؤتمر السنوى الثالث تحت عنوان "أورام العظام"







بورسعيد - محمد عزام

نظمت كلية الطب بجامعة بورسعيد، اليوم الاربعاء، المؤتمر السنوى الثالث للكلية تحت عنوان "أورام العظام"، وذلك برئاسة الدكتورة مايفل حشمت، عميد الكلية، وبحضور الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس الجامعة، الدكتور ندا الحسينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة الأسبق .

والقى المادة العلمية الخاصة بالمؤتمر، نخبة من الأطباء من بينهم، الدكتور محمد وفا أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور أيمن جلهوم رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب جامعة بورسعيد، الدكتور خالد صبرى وكيل كلية الطب جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أن المؤتمر هذا العام يقوم بتنظيمه قسم العظام بالكلية، برئاسة الدكتور خالد صبرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى ضوء إهتمام إدارة الكلية على التعليم الطبى المستمر للأطباء، وتبادل الخبرات العلمية.



المنصة خلال المؤتمر



السلام الوطنى وحضور لرئيس الجامعة