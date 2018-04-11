video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. كلية الطب ببورسعيد تنظم المؤتمر السنوى الثالث تحت عنوان "أورام العظام"

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:52 م
صور .. كلية الطب ببورسعيد تنظم المؤتمر السنوى الثالث تحت عنوان "أورام العظام" مؤتمر أورام العظام بجامعة بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

نظمت كلية الطب بجامعة بورسعيد، اليوم الاربعاء، المؤتمر السنوى الثالث للكلية تحت عنوان "أورام العظام"، وذلك برئاسة الدكتورة مايفل حشمت، عميد الكلية، وبحضور الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس الجامعة، الدكتور ندا الحسينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة الأسبق .

والقى المادة العلمية الخاصة بالمؤتمر، نخبة من الأطباء من بينهم، الدكتور محمد وفا أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور أيمن جلهوم رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب جامعة بورسعيد، الدكتور خالد صبرى وكيل كلية الطب جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أن المؤتمر هذا العام يقوم بتنظيمه قسم العظام بالكلية، برئاسة الدكتور خالد صبرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى ضوء إهتمام إدارة الكلية على التعليم الطبى المستمر للأطباء، وتبادل الخبرات العلمية.

 

المنصة خلال المؤتمر
المنصة خلال المؤتمر

 

السلام الوطنى وحضور لرئيس الجامعة
السلام الوطنى وحضور لرئيس الجامعة

 

الحضور بالمؤتمر
الحضور بالمؤتمر

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ بورسعيد يوجه بإقامة فروع للبنوك بالمنطقة الصناعية

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

كلية الطب

جامعة بورسعيد

بورسعيد

اورام العظام

رئيس جامعة بورسعيد




لا تفوتك
شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة