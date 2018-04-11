صور.. سلطان عُمان يستقبل وزير الدفاع البريطانى فى مسقط

صور.. سلطان عُمان يستقبل وزير الدفاع البريطانى فى مسقطالأربعاء، 11 أبريل 2018 02:30 ص
سلطان عمان يستقبل وزير دفاع بريطانيا
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التقى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان فى مسقط وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون .
وأفادت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائى القائم بين السلطنة والمملكة المتحدة فى العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني.
استقبال وزير الدفاع البريطاني في عمان
السلطان قابوس يستقبل وزير دفاع بريطانيا
جانب من الاستقبال
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