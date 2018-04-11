video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. زيارة علمية لطلاب كلية الآثار جامعة القاهرة لأثار فوة الإسلامية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:04 م
صور.. زيارة علمية لطلاب كلية الآثار جامعة القاهرة لأثار فوة الإسلامية وفد كلية الأثار في زيارة علمية بفوه


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

استقبل عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، وفدا من طلاب كلية الأثار بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أسامة طلعت رئيس قسم الأثار الإسلامية بكلية الآثار لمدينة فوه الإسلامية.

 

جاء ذلك بحضور محمد الملاح مدير عام أثار فوه، وياسر الكردى مدير إدارة أثار فوه، وعدد من التنفيذيين بمجلس المدينة، والمسئولين بأثار فوه.

 

وقال عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه، أن الوفد مسجد أبو المكارم،وربع الخطابية ومسجد القنائى، والتكية الخلوتية، وبوابات مصنع الطرابيش ومركز التكوين المهنى بفوه.

 

وأضاف الأودن، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الوفد عبروا عن اعجابهم الشديد بما شاهدوه من اثار ومناطق أثرية بمدينه فوه، مؤكداً على أن هناك برامج لنشر الوعى السياحى بوضع محافظة كفر لشيخ بصفه عامة، وفوه بصفه خاصه على خريطه السياحة عالمياً ومحلياً طبقاً لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح للاستفادة من المقومات السياحية التى تتمتع بها المحافظة.

 

1- وفد كلية الأثار في زيارة علمية بفوه
 وفد كلية الأثار في زيارة علمية بفوه
2- الوفد بمسجد القناني
 الوفد بمسجد القناني
3- ياسر الكردي مسئول الاثار بفوه مع الوفد
 ياسر الكردي مسئول الاثار بفوه مع الوفد
4- الوفد داخل احد المساجد
الوفد داخل احد المساجد
5- لوفد داخل مسجد القنائي
 الوفد داخل مسجد القنائي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. توافد الأسر على حديقة العائلات بفوه لقضاء شم النسيم

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

ايتام

تعليم كفر الشيخ

شهداء




لا تفوتك
شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة