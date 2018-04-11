صور.. زيارة علمية لطلاب كلية الآثار جامعة القاهرة لأثار فوة الإسلامية







كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، وفدا من طلاب كلية الأثار بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أسامة طلعت رئيس قسم الأثار الإسلامية بكلية الآثار لمدينة فوه الإسلامية.

جاء ذلك بحضور محمد الملاح مدير عام أثار فوه، وياسر الكردى مدير إدارة أثار فوه، وعدد من التنفيذيين بمجلس المدينة، والمسئولين بأثار فوه.

وقال عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه، أن الوفد مسجد أبو المكارم،وربع الخطابية ومسجد القنائى، والتكية الخلوتية، وبوابات مصنع الطرابيش ومركز التكوين المهنى بفوه.

وأضاف الأودن، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الوفد عبروا عن اعجابهم الشديد بما شاهدوه من اثار ومناطق أثرية بمدينه فوه، مؤكداً على أن هناك برامج لنشر الوعى السياحى بوضع محافظة كفر لشيخ بصفه عامة، وفوه بصفه خاصه على خريطه السياحة عالمياً ومحلياً طبقاً لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح للاستفادة من المقومات السياحية التى تتمتع بها المحافظة.



وفد كلية الأثار في زيارة علمية بفوه



الوفد بمسجد القناني



ياسر الكردي مسئول الاثار بفوه مع الوفد



الوفد داخل احد المساجد