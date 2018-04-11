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صور .. رئيس جامعة أسوان يفتتح فعاليات اليوم الثقافى اليابانى بكلية الألسن

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:13 م
صور .. رئيس جامعة أسوان يفتتح فعاليات اليوم الثقافى اليابانى بكلية الألسن رئيس جامعة أسوان والوفد اليابانى


أسوان – صلاح المسن
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افتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، اليوم، فعاليات اليوم الثقافى اليابانى، بحضور المسئولة التعليمية بالسفارة اليابانية بالقاهرة يوكانا كامورا، نائب رئيس هيئة الجايكا اليابانية اكيى هيروا ساكى ومنسق البرامج لمؤسسة اليابان ساتوشى كواكيتا.

وأكد غلاب، خلال الافتتاح "إن جامعة أسوان تمثل قبلة الباحثين والمثقفين من مختلف دول العالم، حيث أن الجامعة تتطلع إلى شركاء جدد بالجامعات اليابانية منذ إنشاء قسم اللغة اليابانية عام 2013، كما أنها تسعى إلى توقيع مزيد من البروتوكولات العلمية التى تخدم طلاب قسم اللغة اليابانية، من حيث التبادل الطلابى والثقافى والعمل وتطبيق النظم الحديثة فى مجال التعلم بمختلف الجامعات".

وقال رئيس جامعة أسوان، أن الاحتفال باليوم الثقافى اليابانى، يأتى فى إطار التعاون المشترك والمثمر بين جامعة أسوان، والسفارة اليابانية للعام الثالث على التوالى، كما يأتى فى إطار التعاون الوثيق والعلاقات الطبية التى تجمع بين البلدين"، لافتا إلى أن عدد طلاب قسم اللغة اليابانية بالجامعة يصل إلى 69 طالبا وطالبة، وتم تخريج دفعتين من القسم حتى الآن، كما أن الجامعة تعمل على تأهيل طلاب القسم وإلحاقهم بسوق العمل.

كما إفتتح غلاب، إفتتح، أربع معامل جديدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة أسوان، وذلك بعد أن تم تجهيزها وتزويدها بأحدث الإمكانيات والأجهزة العلمية التى تخدم طلاب جامعة أسوان بمختلف التخصصات العلمية .

وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها، أنه تم دخول أربعة معامل علمية جديدة للخدمة لتخدم كل الفرق الدراسية، "معمل أبحاث وتقنية النانو تكنولوجى بقسم الفيزياء بكلية العلوم"، ويأتى هذا التطوير فى إطار خدمة المنظومة التعليمية والعمل على مواكبة كل ماهو جديد، وخاصة الكليات العملية لتخريج كوادر بحثية قادرة على المنافسة فى سوق العمل.

 

رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان

 

الوفد اليابانى
الوفد اليابانى

 

كلمة رئيس جامعة أسوان
كلمة رئيس جامعة أسوان

 

صور تذكارية
صور تذكارية

 

التقاط صور جماعية لوفد اليابان وأساذتدة جامعة اسوام
التقاط صور جماعية لوفد اليابان وأساذتدة جامعة اسوام

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

اليوم الثقافى اليابانى بالحرم الجامعى بصحارى
اليوم الثقافى اليابانى بالحرم الجامعى بصحارى

 

إنطلاق فعاليات اليوم الثقافى اليابانى فى كلية الألسن بأسوان
إنطلاق فعاليات اليوم الثقافى اليابانى فى كلية الألسن بأسوان

 

فعاليات الإحتفال السنوى باليوم الثقافى اليابانى
فعاليات الإحتفال السنوى باليوم الثقافى اليابانى

 


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