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صور .. تعليم البحر الأحمر ينظم مؤتمر "المعلمون أولا" بمجمع إعلام الغردقة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:17 م
صور .. تعليم البحر الأحمر ينظم مؤتمر "المعلمون أولا" بمجمع إعلام الغردقة قيادات التربية والتعلم خلال المؤتمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، المؤتمر التعريفى ببرنامج "المعلمون أولا"، بمجمع إعلام الغردقة، بحضور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، ونورا كامل فاضل مديرة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وتناول المؤتمر عدة مباحثات من بينها التنمية المهنية المستمرة، ومبحث التعليم ومبحث التدريس ومبحث التقويم ومبحث البيئة.

ومن خلال مناقشة المبحث الأول، والذى تضمن مجتمعات الممارسة، والمعلم المتأمل وإنطباعات بعض المشاركين فى المشروع يندرج تحت هذه الموضوعات، فعالية التدريس وأثره على تطوير وتحصيل وإنجاز المتعلمين، مع تحسين طرق التدريس عند الضرورة، وتقيم الأداء مع الالتزام بتحسين ممارستة من خلال التنمية المهنية المناسبة،كذلك أن يمتلك المعلم مدخلا إبداعيا ناقداً تجاه الابتكار بشكل بناء، مع الاستعداد لتعديل ممارساته عندما يحدد التحسينات والفوائد.

وتناول المؤتمر مبحث التعليم والذى يظهر مدى معرفة وفهم وكيف يتعلم المتعلمون ومعرفة وفهم كيف تؤثر أساليب التعليم على التدريس، ومعرفة متى وكيف يقوم بالتمايز بشكل مناسب، يراعى أنماط التعليم.

 

 

جانب من مؤتمر المعلمون اولا
جانب من مؤتمر المعلمون اولا

 

قيادات التربية والتعلم خلال المؤتمر
قيادات التربية والتعلم خلال المؤتمر

 

 

 


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