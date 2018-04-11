صور.. تربية أسيوط تحتفل بيوم العلم بتكريم العشر الأوائل والخريجين المتميزين







أسيوطـ محمود عجمى

احتفلت كلية التربية بجامعة أسيوط بيوم العلم، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع لخريجى كليات التربية لتكريم العشر الأوائل والخريجين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة وبحضور الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية والدكتور محمد مصطفى حمد مدير رابطة الخريجين بكلية التربية ورئيس جمعية تنمية المجتمع لخريجى كليات التربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخريجين والطلاب المكرمين.

وأكد الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث على دور كلية التربية على مر العقود الطويلة الماضية فى تخريج معلمين على مستوى عال من الكفاءة والمهارة ممن ساهموا بكل جد أخلاص فى إعداد النشئ فى مختلف المراحل الدراسية ،موجهاَ دعوته إلى الباحثين التربويين لتركيز دراساتهم وأبحاثهم العلمية بما يلبى متطلبات العصر واحتياجاته ويعمل على توفير سبل التوعية والحماية لأطفالنا من المخاطر الحديثة والتى طرأت على مجتمعنا المصرى والعربى والتى تتمثل فى استخدام وسائل التكنولوجيا من كمبيوتر وحاسب آلى فى السيطرة على عقول الأطفال والمراهقين وأصبح استخدام الألعاب الإلكترونية خطراً يهدد حياتهم فى بعض الأحيان، كما أصبح أطفالنا فى سن المراهقة صيداً ثميناً لأصحاب أفكار التيارات المتطرفة والجماعات التكفيرية وهدفاً سهلاً يسعون لاستقطابهم والسيطرة عليهم عبر شبكات الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعى المنتشرة على مستوى العالم .

ومن جانبه أشار والدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية، إلى أن الاحتفالية تأتى فى إطار حرص كلية التربية على تقدير مجهودات طلابها المتفوقين وأعضاء هيئة التدريس والذى يعود بالنفع فى تطوير العملية التعليمية داخل الجامعة وتطوير البحث العلمى وقطاع الدراسات العليا وإعداد جيل واعد من الخريجين والباحثين قادر على خدمة وطنة العزيز ،كما اشار الدكتور النجدى ان الاحتفالية تشهد تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الترقيات والدرجات العليمة لعام 2016 _2017 والحاصلين على الجوائز البحثية وتكريم أفضل رسالة دكتوراه وأفضل رسالة ماجستير وتكريم العشر الأوائل على مستوى كلية التربية .

كما شهدت الاحتفالية تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة أستاذ وهم الدكتور أحمد حسين عبدالمعطى ،الدكتور حسن محمد حويج ،الدكتور أحمد عبداللة الصغير ،والدكتور محمد مصطفى حمد ، وكذلك تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة أستاذ مساعد وهم الدكتورة غادةالسيد ،الدكتور مصطفى عبدالمحسن ،والدكتور جمال حسن السيد ،والدكتور محمود محمد سيد ،والدكتور باسم سليمان،كما تم تكريم افضل رسالة دكتوراة لعام 2017 للباحث على صلاح عبدالمحسن ،وافضل رسالة ماجستير للباحث ميسرة حمدى شاكر ونورا محمد حمدى،وتكريم العشر الأوائل على مستوى كلية التربية .



تربية أسيوط تحتفل بيوم العلم



تربية أسيوط تحتفل بيوم العلم



تربية أسيوط تحتفل بيوم العلم



تربية أسيوط تحتفل بيوم العلم



تربية أسيوط تحتفل بيوم العلم