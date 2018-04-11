video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بدء حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:36 م
صور.. بدء حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية


الإسماعيلية – صبرى غانم -جمال حراجى -محمد عوض
إضافة تعليق

افتتح، منذ قليل، مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة اللواء بحضور وزيرى التنمية المحلية والثقافة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ومحافظى السويس وبورسعيد، وعدد كبير من كبار النقاد والفنانيين والسينمائيين والمهتمين بصناعة السينما.
 
وبدأت فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجارى بقصر ثقافة الاسماعيلية، بالسلام الجمهورى.
 
وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة 62 فيلم يمثلون 48 دولة من مختلف دول العالم العربية والأجنبية، بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالى للمهرجان، والذى يضم 52 فيلما من عدة دول أخرى، ليصل إجمالى عدد الدول المشاركة فى دورة هذا العام إلى نحو 60 دولة.
 
 
 
24f0250d-f573-4a7b-9027-5ed37f987afe
 
7851713e-a041-4660-8fc2-22e3ba39e2d0
 
 
 
f0cb3f2e-93f9-4934-9e3e-78d01256adaf
 
 
fbb202a2-0e33-46da-ba96-371e2e78f59f
 
 

 


إضافة تعليق

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

مهرجان الاسماعيلية

وزير الثقافة

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

الأبنية التعليمية: نحتاج 700 مليون جنيه لإنشاء 30 ألف فصل

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

الاتحاد يبدأ مفاوضات تجديد عقود عاشور الأدهم وشوقى السعيد

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة