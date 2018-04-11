صور.. بدء حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

صور.. بدء حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرةالأربعاء، 11 أبريل 2018 08:36 م
حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية
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افتتح، منذ قليل، مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة اللواء بحضور وزيرى التنمية المحلية والثقافة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ومحافظى السويس وبورسعيد، وعدد كبير من كبار النقاد والفنانيين والسينمائيين والمهتمين بصناعة السينما.
وبدأت فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجارى بقصر ثقافة الاسماعيلية، بالسلام الجمهورى.
وتشهد دورة مهرجان هذا العام مشاركة 62 فيلم يمثلون 48 دولة من مختلف دول العالم العربية والأجنبية، بالإضافة إلى البرنامج الاحتفالى للمهرجان، والذى يضم 52 فيلما من عدة دول أخرى، ليصل إجمالى عدد الدول المشاركة فى دورة هذا العام إلى نحو 60 دولة.
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