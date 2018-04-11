صور.. انطلاق المؤتمر الدولى الحادى عشر لعلوم الصيدلة بجامعة أسيوط

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر للعلوم الصيدلية، الذى تنظمه كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، ويستمر لمدة يومين، وذلك تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد محمد عبد المولى عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور محروس عثمان أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين المؤتمر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين بمجال العلوم الصيدلية من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وحشد طلابى من مختلف كليات الصيدلة.

وقال الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال كلمته أن جامعة أسيوط تعد من أولى الجامعات فى الصعيد والتى تحرص على إخراج كوادر شبابية فى شتى المجالات، كما أن المؤتمر يهدف إلى تعريف الطبيب بكل ما هو جديد فى العلوم الصيدلية بما ينعكس على أدائه؛ مشيرا إلى نجاح كلية الصيدلة جامعة أسيوط فى الحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتصبح أول كلية بجامعة أسيوط تحصل على شهادة تجديد الاعتماد، حيث كانت ثالث كلية تحصل على الاعتماد داخل الجامعة فى عام 2011.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محمد عبد المولى عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يستهدف تسليط الضوء على الجديد فى العلوم الصيدلية ونقل وتبادل الخبرات العلمية بين الباحثين والخبراء بالمجال الصيدلى، ومناقشة العديد من الموضوعات "كالصيدلانيات، الصيدلة الصناعية، العقاقير، الكيمياء الطبية، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء العضوية الصيدلية، الصيدلة الإكلينيكية، الميكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء الحيوية، علم الأدوية والسموم، كما يتضمن استعراض أبحاث الطلاب المتميزين بهدف تنمية مهارات الطلاب وحثهم على البحث العلمى.



نائب رئيس جامعة أسيوط خلال افتتاح مؤتمر كلية الصيادلة



جانب من الحضور



أستاذة الصيدلة فى مؤتمر العلوم الصيدلية



جانب من الحضور



المشاركون فى مؤتمر كلية الصيدلة