صور .. "الأضرار الصحية للزواج المبكر" فى ندوة لمركز اعلام المنيا







المنيا حسن عبد الغفار

أقام مركز إعلام المنيا،بالتعاون مع مجلس مدينة سمالوط والوحدة المحلية بقرية إسطال ندوة إعلامية موسعة بعنوان "الأضرار الصحية للزواج المبكر" بحضور الدكتور محمد أحمد مدير إدارة التثقيف الصحى بالمنيا،وإبتسام محمد مدير إدارة شئون المرأة بمجلس مدينة سمالوط وعدد من أهالى القرية.

تناول اللقاء التعريف بالزواج المبكر وأسباب انتشاره فى المجتمع،والمشكلات التي تعانى منها المرأة بداية من ختانها إلى حرمانها من حقها فى استكمال المراحل التعليمية من أجل الزواج والأضرار الصحية الناجمة عن زواجها مبكراً.

كما تطرق الحديث إلى الإصابة بمرض سرطان الثدي والفئات التي تكون أكثر عرضة للإصابة به،وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لهذا المرض من خلال التوجه المباشر للطبيب عند ملاحظة أى أعراض غير طبيعية فى منطقة الثدي وعمل أشعة سنوياً للاطمئنان وخاصة السيدات الأربعينيات.