video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. "الأضرار الصحية للزواج المبكر" فى ندوة لمركز اعلام المنيا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:22 ص
صور .. "الأضرار الصحية للزواج المبكر" فى ندوة لمركز اعلام المنيا خلال الندوة


المنيا حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

أقام  مركز إعلام المنيا،بالتعاون مع مجلس مدينة سمالوط والوحدة المحلية بقرية إسطال ندوة إعلامية موسعة بعنوان "الأضرار الصحية للزواج المبكر"  بحضور الدكتور محمد أحمد مدير إدارة التثقيف الصحى بالمنيا،وإبتسام محمد مدير إدارة شئون المرأة بمجلس مدينة سمالوط وعدد من أهالى القرية.
 
تناول اللقاء التعريف بالزواج المبكر وأسباب انتشاره فى المجتمع،والمشكلات التي تعانى منها المرأة بداية من ختانها إلى حرمانها من حقها فى استكمال المراحل التعليمية من أجل الزواج والأضرار الصحية الناجمة عن زواجها مبكراً.
 
كما تطرق الحديث إلى الإصابة بمرض سرطان الثدي والفئات التي تكون أكثر عرضة للإصابة به،وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لهذا المرض من خلال التوجه المباشر للطبيب عند ملاحظة أى أعراض غير طبيعية فى منطقة الثدي وعمل أشعة سنوياً للاطمئنان وخاصة السيدات الأربعينيات.
30572131_10156227095244437_8064434210779168768_n
الحضور بالندوة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكايات شباب وسيدات يخوضون حرب تحرير بنات الصعيد من قيود الختان والزواج المبكر .. هويدا ونعمة ومريم ويمنى ستات وقفوا فى وش العادات..و"آية" وزميلاتها واجهن التحرش والعنف ضد المرأة بمسرحيات وعرائس ماريونت

اخبار المحافظات

المنيا

الزواج المبكر

سرطان الثدى

اخبار المنيا

محافظه المنيا




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة