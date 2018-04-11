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الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:00 م
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صور ..افتتاح وحدة صحية بقرية الثمانين وإجحراء الكشف الطبى على 200 مريض

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:35 ص
صور ..افتتاح وحدة صحية بقرية الثمانين وإجحراء الكشف الطبى على 200 مريض الكشف على المرضى بالوحدة الصحية بقرية الثمانين


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول،إنه تم افتتاح الوحدة الصحية بقرية الثمانين، لإجراء الكشف الطبى على المرضى، مؤكدة أن الوحدة الصحية استقبلت 200 مواطن، فى أول يوم لافتتاحها وسط فرحة كبيرة من الأهالى.

وأضافت ماضى،فى بيان لها،إن الوحدة الصحية من بين الوحدات التى تخدم وزارة الصحة ومحافظة كفر الشيخ لإفتتاحها،لتوقيع الكشف وعمل التحاليل اللازمة وصرف العلاج للمواطنين، وخاصة فى القرى المحرومة من تلك الخدمات.

 

اقبال من الأهالى فى لآأول يوم افتتاح وحدة صحية بقرية بالحامول
اقبال من الأهالى فى لآأول يوم افتتاح وحدة صحية بقرية بالحامول

 

اجراء الكشف الطبى على سيدة
اجراء الكشف الطبى على سيدة

 

صرف العلاج مجانى للمرضى
صرف العلاج مجانى للمرضى

 


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