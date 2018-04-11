صور.. افتتاح المؤتمر الأول للبحوث الصيدلية والطبية بالفيوم







الفيوم – رباب الجالي

افتتح اليوم المؤتمر الدولى الأول لكلية الصيدلة بالفيوم، تحت عنوان "البحوث الصيدلية والطبية وسبل مناقشة التعاون الدولى والإقليمى"، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة، والدكتورة منى حته عميد الكلية، والدكتور ياسر النعيمى نائب رئيس جامعة رأس الخيمة الإماراتية، والدكتور إبراهيم عبد السلام وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية وممثلين عن كليات الصيدلة بالجامعات المصرية العربية والأجنبية.

وقال الدكتور خالد حمزة، إن كلية الصيدلة من الكليات المميزة داخل الجامعة وتلعب دورا مهما فى خدمة المجتمع المحلى منذ إنشائها.

وأكد حمزة، أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرًا بكليات القطاع الطبى بوصفها كليات ذات صلة مباشرة بالمجتمع المحلى، معبرًا عن سعادته بتنظيم المؤتمر الأول لكلية الصيدلة رغم مرور 3 سنوات فقط على إنشاء الكلية، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد الخاص بكلية الصيدلة سيتم الانتهاء سبتمبر المقبل على أن يكون مجهزا بكل الإمكانات اللازمة للعملية التعليمية .

وقالت الدكتورة منى حتة عميد الكلية، إن المؤتمر سيناقش أهم التطورات العلمية الحديثة فى مجال البحوث الصيدلانية والطبية وسبل التعاون الدولى والإقليمى مع كبرى الجامعات الأوربية.

وأكدت منى حتة، أن المؤتمر سيخرج بتوصيات تطبيقية قابلة للتطبيق فى مجال الصيدلة وأن الكلية تلقت الكثير من البحوث المشاركة فى المؤتمر، وسيتم عقد جلسات علمية عديدة تخدم الباحثين والطلاب فى مجال الصيدلة والطب.

ووجهت حتة شكرها لإدارة الجامعة على دعمها الدائم لكلية الصيدلة وتم إهداء درع الكلية للدكتور خالد حمزة تقديرا لمجهوداته، كما تكريم العديد من المشاركين فى المؤتمر من الدول العربية والأجنبية وروؤساء الجامعات الألمانية والبريطانية بالقاهرة.



المؤتمر الأول للبحوث الصيدلية والطبية بالفيوم



المؤتمر الأول للبحوث الصيدلية والطبية بالفيوم