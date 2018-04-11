صور.. اضبط مخالفة.. انهيار تحجير ترعة أولاد صقر بالشرقية بعد عام من إنشائها

صور.. اضبط مخالفة.. انهيار تحجير ترعة أولاد صقر بالشرقية بعد عام من إنشائهاالأربعاء، 11 أبريل 2018 03:56 م
انهيار جزء من تحجير ترعة بحر مويس
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فوجئ أهالى مدينة أولاد صقر بالشرقية بانهيار جزء من تحجير ترعة بحر مويس بشارع الكورنيش، المار بوسط المدينة والمغذية للأراضى الزراعية فى المركز، ما أدى لهبوط أرضى بالشارع.
وقال على الوزير أحد الأهالى، لـ"اليوم السابع"، إن الترعة تم تحجيرها قبل عام تقربيا، وأنهم فوجئوا اليوم بانهيار جزء منها، ما أدى لهبوط أرضى بشارع الكورنيش وهو شارع رئيسى بالمدينة، وعليه كثافة مرورية شديدة، والذى قد يسبب حوادث حال تركة لعدة أيام.
وطالب الأهالى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بتشكيل لجنة محايدة لمعانية مكان الانهيار وتحديد أسبابه، والتحقيق، مع المقاول ومهندس الرى المسئول الذى تسلم الموقع، متعبرين أن انهيار التحجير بعد فترة بسيطة، يؤكد وجود فساد وإهدار المال العام.
انهيار تحجير الترعة الرئيسية بأولاد صقر
انهيار تحجير الترعة الرئيسية بأولاد صقر
انهيار تحجير الترعة الرئيسية بأولاد صقر
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