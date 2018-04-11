صور.. إنجاز 50 ٪ من محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى







الإسكندرية أسماء على بدر

قال اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم إنجاز 50 ٪ من محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى.

وأضاف عطية فى بيان أن هذا المحور يربط ميناء الإسكندرية من باب 54 إلى الطريق الدولى الساحلى بطول 2500 متر أغلب هذه المسافة كوبرى معلق، وعرض 17 متر، وأن الهيئة كانت قد رصدت مبلغ 330 مليون جنيه تكلف أولية وجارى تعزيز هذا المبلغ بحوالى 170 مليون لتصل التكلفة الكلية للمحور حوالى 500 مليون جنيه .

وأكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم هيئة الميناء أن هذا المحور يخفف الضغط المرورى على منطقة القبارى والورديان والمكس مما يسهل حركة المرور بمنطقة غرب الإسكندرية ، كما يساعد فى توفير الوقود نتيجة اختصار المسافات التى تقطعها الشاحنات خروجا من باب 54 ومرورا بمناطق متفرقة ووصولا الى الطريق الدولى الساحلى لأن هذا المحور يربط الميناء بالطريق الدولى مباشرة بحيث تقطع الشاحنات هذه المسافة فى أقل من 5 دقائق .

وأضاف الغندور أن ميناء الإسكندرية يتميز عن كثير من الموانئ بتنفيذ وتطبيق النقل متعدد الوسائط وذلك لوجود خطوط سكك حديدية، ووصلة للنقل للنقل النهرى ، ومحاور مرورية مباشرة داخل الميناء كلها تساعد فى نقل السلع والبضائع من والى الميناء بشكل منتظم .



محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى



محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى



محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى



محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى



محور ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى