شاب يلتقط سيلفى مع نائب وزير التعليم بمعرض منتجات المدارس الفنية بالمنوفية

شاب يلتقط سيلفى مع نائب وزير التعليم بمعرض منتجات المدارس الفنية بالمنوفيةالأربعاء، 11 أبريل 2018 04:06 م
وتفقد "الجيوشى" ما يضمه المعرض من منتجات لكل أقسام التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بكل مراكز ومدن المحافظة ومشروعات التخرج للطلاب، وكذا تم تسليم جوائز للطلاب الفائزين فى الدورى التنافسى لأوائل الطلبة للعام الدراسى 2017/ 2018، وجاء من بين المشاهد التى شهدها الافتتاح التقاط أحد الشباب صورة سيلفى مع نائب وزير التعليم، وتقديم "المحشى" بين الوجبات فى المعرض، والتى لاقت قبولا من الجميع، وعلق الجيوشى على الأمر قائلا: "ده فيه محشى أهو".
وأكد الدكتور الجيوشى خلال جولته التفقدية بالمعرض، أهمية الاهتمام بمنتجات الطلاب والعمل على تطويرها وصقل مواهب الطلاب والنهوض بها، مشددا على أن الدولة تعمل بجدية لتطوير التعليم الفنى، لما له من دور فعال فى توفير الأيدى العاملة التى تتطلبها سوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، أن التعليم الفنى قاطرة التنمية، بما يمتلكه من إمكانيات لإعداد جيل قادرعلى استكمال مسيرة التقدم الاقتصاي المنشود، للنهوض بالوطن وتحقيق أهداف التقدم والنمو.
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