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شاب يلتقط سيلفى مع نائب وزير التعليم بمعرض منتجات المدارس الفنية بالمنوفية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:06 م
شاب يلتقط سيلفى مع نائب وزير التعليم بمعرض منتجات المدارس الفنية بالمنوفية الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم على هامش افتتاح معرض منتجات التعليم الفنى


المنوفية - محمود شاكر
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افتتح الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، يرافقه الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء أسامة سعودى مساعد مدير أمن المنوفية، المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم، بحضور رضا الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والقائم بأعمال وكيل الوزارة.

وتفقد "الجيوشى" ما يضمه المعرض من منتجات لكل أقسام التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بكل مراكز ومدن المحافظة ومشروعات التخرج للطلاب، وكذا تم تسليم جوائز للطلاب الفائزين فى الدورى التنافسى لأوائل الطلبة للعام الدراسى 2017/ 2018، وجاء من بين المشاهد التى شهدها الافتتاح التقاط أحد الشباب صورة سيلفى مع نائب وزير التعليم، وتقديم "المحشى" بين الوجبات فى المعرض، والتى لاقت قبولا من الجميع، وعلق الجيوشى على الأمر قائلا: "ده فيه محشى أهو".

وأكد الدكتور الجيوشى خلال جولته التفقدية بالمعرض، أهمية الاهتمام بمنتجات الطلاب والعمل على تطويرها وصقل مواهب الطلاب والنهوض بها، مشددا على أن الدولة تعمل بجدية لتطوير التعليم الفنى، لما له من دور فعال فى توفير الأيدى العاملة التى تتطلبها سوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، أن التعليم الفنى قاطرة التنمية، بما يمتلكه من إمكانيات لإعداد جيل قادرعلى استكمال مسيرة التقدم الاقتصاي المنشود، للنهوض بالوطن وتحقيق أهداف التقدم والنمو.

 


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