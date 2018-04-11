سكرتير عام أسيوط يشهد حفل زفاف جماعى لعدد 17 عريس وعروسة







أسيوط - ضحا صالح

شهد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائباً عن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ؛ حفل زفاف جماعى لـ 17 عريس وعروسة أيتام والذى تنظمه المحافظة ،فى إطار الاحتفالات بيوم اليتيم تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى .

حضر الحفل فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة ، وأيمن محروس رئيس حي شرق ، وسالم صقر مدير جمعية الأورمان بالمحافظة ، ومحمد سعد نائب مدير الجمعية فرع أسيوط ، وعدد من القيادات التنفيذية ومديرو ومشرفي الجمعيات الأهلية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء محافظة أسيوط الأيتام.

بدات الاحتفالية بعرض بعض الفقرات الفنية والتنورة ثم بعض الفقرات الموسيقية والغنائية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسنى ثم سلم السكرتير العام كل عريس وعروسة مساهمة مالية قدرها 10 الاف جنيه وبعض المساعدات العينية كمساعدة مقدمة من جمعية الاورمان .

وأعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة عن دعم المهندس ياسر الدسوقى للجمعيات الاهلية ودور الايتام على مستوى المحافظة مشيدا الى الدور الذى تقدمه جمعية الاورمان فى الانشطة المجتمعية وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للفئات المستهدفة والفقيرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وخاصة الاطفال الايتام مشيرا الى الاحتفالية الكبرى التى نظمتها المحافظة صباح اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم العربى بمشاركة اكثر من 1500 طفل يتيم بمختلف دور الايتام بالمحافظة لادخال البهجة والسرور على الاطفال الايتام ومشاركتهم فى الاحتفال باعياد الربيع .

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة الدكتورة فاطمة الخياط ان حفل الزفاف الجماعى يأتى فى إطار مساهمة وانشطة الجمعيات الاهلية بالمحافظة وعلى رأسها جمعية الاورمان لتقديم الدعم المادى والعينى للايتام المقبلين على الزواج وتنظيم حفل الزفاف الجماعى لهم بمشاركة اسرهم والقيادات التنفيذية للمحافظة وممثلى الجمعيات الاهلية .

وأكد سالم صقر مدير فرع جميعة الاورمان بأسيوط ان انشطة الجمعية متنوعة فى مختلف المجالات التنموية وخدمة المجتمع وشملت الاحتفال بيوم اليتيم وتقديم الهدايا والمساعدات للاطفال الايتام، والذى اختتم بحفل الزفاف الجماعى لعدد 17 عريس وعروسة من الايتام الغير قادرين وتقديم المساهمات المالية لهم وبعض الهدايا العينية والاجهزة الكهربائية لمساعدتهم فى بدء حياتهم واكتمال فرحتهم بالزفاف وسط احتفالية كبرى شملت العروض والفقرات الموسيقية والفنية .