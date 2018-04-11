سفر وعودة 865 مصريا وليبيا و235 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة







مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 865 مصريا وليبيا و235 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 588 إلى الجانب الليبي، بينهم 177 مصريا و411 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 317 بينهم 277 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و40 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 102 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 133 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.