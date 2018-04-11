سفر وعودة 865 مصريا وليبيا و235 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 865 مصريا وليبيا و235 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالأربعاء، 11 أبريل 2018 08:05 م
منفذ السلوم
إضافة تعليق
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 865 مصريا وليبيا و235 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 588 إلى الجانب الليبي، بينهم 177 مصريا و411 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 317 بينهم 277 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و40 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 102 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 133 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
إضافة تعليق
مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة
أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة