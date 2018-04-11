سعد الحريرى: الدعم العربى للبنان فى مؤتمر "سيدر" كان جيدًا

سعد الحريرى: الدعم العربى للبنان فى مؤتمر "سيدر" كان جيدًاالأربعاء، 11 أبريل 2018 12:49 م
سعد الحريرى
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قال رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، إن مؤتمر "سيدر" هو شراكة لاستقرار لبنان ولإيجاد فرص عمل للشباب ولحماية نموذج العيش المشترك، مشددا على أن القروض لن تستعمل إلا لمشاريع بنى تحتية لبنان بحاجة إليها.
وأشاد "الحريرى "، فى مؤتمر صحفى، اليوم، الأربعاء، بالدعم العربي للبنان في مؤتمر "سيدر"، قائلا: " الدعم العربي للبنان كان جيداً كان جيداً".
وحول انتشار الفساد فى العديد من المؤسسات اللبنانية، قال" نحن نعترف بوجود فساد، ولذلك اخضعنا أنفسنا للمراقبة، وقمنا بتشكيل لجنة متابعة من الدول والمنظمات التي حضرت مؤتمر "سيدر".
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