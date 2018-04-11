روسيا: خبراء "حظر الكيميائى" يصلون دوما السورية قبل نهاية الأسبوع

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أكد ممثل روسيا لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، اليوم الأربعاء، أن الأمانة الفنية للمنظمة أعربت عن استعدادها لإرسال خبرائها إلى مدينة دوما السورية قبل نهاية الأسبوع الجارى.

ووصف شولجين - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - قرار المنظمة إرسال خبرائها إلى دوما لإجراء التحقيق على الأرض فى الهجوم الكيميائى المزعوم بأنه خطوة مهمة نحو تسوية الوضع ضمن نطاق القانون.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب تحاول عبر إدلاء تصريحات حول إمكانية توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا، ممارسة الضغوط النفسية على خبراء المنظمة، معربا عن أمله أن يملك الخبراء الشجاعة الكافية لتحقيق مسؤولياتهم.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد توعد اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأن إدارته ستوجه ضربة إلى سوريا باستخدام "صواريخ جديدة وذكية"، وذلك ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.