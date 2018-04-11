رئيس مياة الشرب بالبحر الأحمر يلتقى مسئولى المحطات لمناقشة جودة المياه







البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اليوم،بالكيميائيين ومسئولى المحطات، لمناقشة ضرورة تكاتف جهود كافة القطاعات لضخ مياه ذات جودة عالية للمواطن.

كما أكد صديق خلال لقاءه مع الكيميائيين ومسئولى المحطات، على المراقبة الدائمة لجودة مياه الشرب، موجهاً بالتوسع فى عدد العينات التى يتم سحبها من الشبكات والمحطات على مدى 24 ساعة.

وكذلك أكد على التأكد على إجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للعينات التى يتم سحبها من الشبكات والمحطات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار العمل فى الإشراف الكامل على المياه المنتجة بجميع مدن المحافظة، بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، ومتابعة نقط حقن الكلور فى الشبكات، طبقا للمواصفات الصحية، وتواجد الكيميائين فى أماكن الضخ لتحليل المياه قبل وصولها للمواطن، بالإضافة للتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.