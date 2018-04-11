رئيس مركز الداخلة يوجه بإيجاد حلول لتزايد منسوب المياه فى بركة موط 3

رئيس مركز الداخلة يوجه بإيجاد حلول لتزايد منسوب المياه فى بركة موط 3الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:29 م
صرف زراعى - ارشيفية
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وجه كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بسرعة إيجاد حلول سريعة لإمكانية استغلال مياه بركة موط 3 للصرف الزراعى من خلال تصريف كميات المياه المخزنة بها، وذلك لسرعة إزالة الخطر من تزايد كميات المياه بالبركة.
وقال إبراهيم فى بيان له أنه تم الاتفاق مع مديرى الإدارات المعنية (هندسة الصرف - الإدارة العامة للمياه الجوفية - الإدارة الهندسية بالمركز ) والجمعيات الأهلية بمركز الداخلة على عدد من الآليات التى يمكن خلالها تصريف مياه بركة موط 3.
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