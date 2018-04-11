رئيس جامعة الزقازيق: نجرى من 16 إلى 20 عملية قلب مفتوح أسبوعيا







كتبت أمل علام

أكد الدكتور خالد عبد البارى، أستاذ جراحة القلب والصدر رئيس جامعة الزقازيق، خلال الافتتاح الرسمى للمؤتمر مساء اليوم بالقاهرة، أن المؤتمر الـ24 للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر قدم كل ما هو جديد فى جراحة القلب والصدر، والذى نظمته جامعة الزقازيق، حيث إن كل جامعة تنظم المؤتمر كل عام.

وقال عبد البارى، إن المؤتمر شمل 9 ورش عمل و25 خبيرا أجنبيا، و125 محاضر موجودين وتبادل الخبرات العالمية، والذى يفيد شباب الأطباء لتبادل خبراتهم.

وأوضح فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن جامعة الزقازيق قدمت مجموعة من الأبحاث، بالإضافة إلى الأبحاث المقدمة من جميع الجامعات، والدول العربية والأجنبية، حيث ناقش المؤتمر الجديد فى جراحة القلب والصدر، والجامعة بها قسم لجراحات القلب والصدر، وشمل على 4 غرف عمليات للحالات الباردة، والطوارئ بها غرفتين عمليات، ويوجد بالقسم 60 سريرا، و16 سرير رعاية مركزة، ويجرى حوالى من 16 إلى 20 حالة قلب مفتوح أسبوعيا، وحوالى 6 حالات جراحة صدر، بالإضافة إلى إنقاذ عشرات من حالات الحوادث يوميا، مؤكدا أن الحالات كثيرة لأن مساحة الصدر كبيرة، لذلك فالإصابات كثيرة، لافتا أن محافظة الشرقية يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة اى ثانى تعداد بعد محافظة القاهرة.

وأوضح أن جامعة الزقازيق بها 214 ألف طالب، وهى حريصة على دعم المؤتمرات العلمية، وهناك تبادل خبرات، وآخر ما وصلت إليه جراحة القلب والصدر، وهى الجامعة الوحيدة التى تقدم مثل هذه الخدمة الطبية، والتى يوجد بها قسم متخصص لجراحات القلب والصدر، مشيرا إلى أن المشاكل الموجودة فى الجامعة كثيرة نظرا للإقبال الشديد على المرضى، موضحا أن قائمة الانتظار تصل لأكثر من 6 أشهر.

من جانبه، قال الدكتور الحسينى جميل رئيس جمعية جراحة القلب والصدر، إن هناك جوائز مالية ستقدم فى المؤتمر تصل لــــ 10 آلاف جنيه لأفضل بحث علمى مقدم فى المؤتمر.