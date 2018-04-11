رئيس جامعة أسيوط يعين ربيع وكيلاً لكلية الحقوق ويجدد ثقته لزنقور وكيلاً للآداب







أسيوط ـ محمود عجمى

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعه أسيوط،عدة قرارات تضمنت تعينات جديده بكلية الحقوق والاداب،والتى شملت تعيين الدكتور ربيع دردير محمد الأستاذ بقسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بالعمل وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك حتى بلوغه السن القانونى للمعاش.

كما شملت القرارات تجديد قيام الدكتور سيف النصر صالح زنقوز الأستاذ المساعد بقسم اللغة الانجليزية بكلية الأداب بالوادى الجديد بعمل وكيلا الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما تم التجديد للدكتور عمرو سعيد فهيم محمود الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات للقيام بعمل رئيس مجلس القسم.