رئيس جامعة أسيوط يعين ربيع وكيلاً لكلية الحقوق ويجدد ثقته لزنقور وكيلاً للآداب

رئيس جامعة أسيوط يعين ربيع وكيلاً لكلية الحقوق ويجدد ثقته لزنقور وكيلاً للآدابالأربعاء، 11 أبريل 2018 11:15 ص
أحمد عبده جعيص رئيس جامعه أسيوط
إضافة تعليق
أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعه أسيوط،عدة قرارات تضمنت تعينات جديده بكلية الحقوق والاداب،والتى شملت تعيين الدكتور ربيع دردير محمد الأستاذ بقسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بالعمل وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك حتى بلوغه السن القانونى للمعاش.
كما شملت القرارات تجديد قيام الدكتور سيف النصر صالح زنقوز الأستاذ المساعد بقسم اللغة الانجليزية بكلية الأداب بالوادى الجديد بعمل وكيلا الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
كما تم التجديد للدكتور عمرو سعيد فهيم محمود الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات للقيام بعمل رئيس مجلس القسم.
إضافة تعليق
الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة