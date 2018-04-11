حملة ليلية بالسويس لإزالة الإشغالات من الميادين

حملة ليلية بالسويس لإزالة الإشغالات من الميادينالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:53 م
قائد مرور السويس
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شن حى الأربعين بالسويس برئاسة العميد إيهاب سراج رئيس الحى حملة ليلية مكبرة اليوم الأربعاء، لرفع الإشغاﻻت وإزالة التعديات بمنطقة الإسعاف وميدان الترعة وشارع أحمد عرابى بالأربعين، بمشاركة العميد محمد عبد الله قائد مرور السويس وقوة من شرطة المرافق وقسم الأربعين والإدارات المعنية بحى الأربعين.
وأكد قائد مرور السويس، على الالتزام بعدم وقوف السيارات فى الشوارع الرئيسية والميادين الهامة، مؤكدًا على توقيع غرامات على المخالفين.
وشدد رئيس حى الأربعين على عمل محاضر للمخالفين وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المحلات ومصادرة أى فروشات للباعة الجائلين تعوق حركة المواطنين وتسىء للشكل الجمالى العام بالشوارع التى يتم تطويرها.
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