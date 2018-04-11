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حقوق المنصورة تناقش قانون السياحة والطيران والآثار

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:29 ص
حقوق المنصورة تناقش قانون السياحة والطيران والآثار جانب من المناقشة


الدقهلية ـ محمد حيزة
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ناقشت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق بحثين عن قوانين السياحة والطيران والآثار خلال ندوة بعنوان السياحة والطيران والقانون حاضر بها الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ القانون العام وشارك بها طلاب دبلومة العلوم الإدارية.

ناقشت الندوة بحثان الأول بعنوان  الإطار القانونى للسياحة  والآثار مقدم من الباحثة منة عصام ناقش اهتمام الدولة بمجال السياحة والآثار من منظور القانون من خلال معالجة تشريعات النشاط السياحى والأثري بنصوص واضحة تضمن حماية هذه الأماكن.

كما استعرضت قانون تنظيم المرافق السياحية والشركات والقوانين التى تحكم ذلك والعقوبات التى تطبق على الشركات المخالفة والتنظيم المهنى للارشاد السياحى.

وتناول البحث الثانى موضوع  "تنظيم مرفق الطيران المدنى للباحثة إيمان إبراهيم عبد الله واستعرض احكام وقوانين الطيران المدنى والإشراف عليه وكيفية إدارة المطارات وانواع شركات الطيران.

وعلق الدكتور محمد عبد اللطيف على البحثين أنهما على درجة عالية من التميز حيث أن القانون قلما تعرض لمثل هذان الموضوعان ،كما جاءا فى وقت توافرت فيه مؤشرات إيجابية بشأن رجوع رحلات الطيران وحركة السياحة إلى معدلاتها الاولى بالإضافة إلى الأهمية البالغة للسياحة والطيران على المستوى الاقتصادى للأفراد والمشروعات والدولة.

 
 

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