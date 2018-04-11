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حروب الجيل الرابع والخامس فى ندوة بـ"تربية المنوفية"

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:39 م
حروب الجيل الرابع والخامس فى ندوة بـ"تربية المنوفية" ندوة حروب الجيل الرابع


المنوفية - محمود شاكر
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نظمت اليوم الأربعاء كلية التربية جامعة المنوفيه بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمنوفية، ندوة بعنوان "حروب الجيل الرابع والخامس"، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، وقد حاضر فى الندوة الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية بالجامعة.

وتحدث الدهشان عن ظهور حرب الجيل الرابع فى عام 1989بهدف إفشال الدول وزعزعة استقراراها، وتدمير القطاع المدنى فيها، وتفتيت مؤسسات الدولة أمنيا واقتصاديا وتفكيك وحدة شعبها.

وأضاف أن حروب الجيل الرابع هى حروب ليست نمطية، وإنما تعتمد على التقدم التكنولوجى والقوة الذكية، وأن الدول الأعداء تقوم باستخدام عدة أساليب منها الإرهاب من خلال تمويل عناصر غير وطنية بحجج دينية أو عرقية أو مطالب تاريخية.

وعلى جانب آخر، عقد قسم الجراحة بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمره السنوى اليوم، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية برئاسة الدكتور أشرف عبد الهادى زين الدين أستاذ الجراحة ورئيس القسم.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر ناقش من خلال 3 جلسات 12 محاضرة وبحث جديد حول جراحات إصلاح الفتق الأربى بالمنظار، واستخدام الأشعة التداخلية فى علاج أورام الكبد ونزيف الجهاز الهضمى، والطرق الآمنة لاستئصال المرارة بالمنظار، واستئصال المرارة فى وجود تليف كبدى و جراحات أورام القولون.

وأضاف الدكتور أيمن البتانونى أستاذ الجراحة أن المؤتمر استعرض أيضًا جراحات السمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن جراحات السمنة الحديثة تهدف إلى تقليل الوزن والسيطرة على مرض السكر، وأنه تم عمل العديد من العمليات بالقسم والمعروفة باسم عمليات التمثيل الغذائى، وأثبتت الأبحاث ومتابعة المريض شفاء بعض حالات مرض السكر المصاحب للسمنة بعد فقدان الوزن الزائد.


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