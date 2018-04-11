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حاكم دبى يلتقى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:36 م
حاكم دبى يلتقى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم


أبوظبى(أ ش أ)
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التقى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى كريستوفر راى والوفد المرافق له، الذى يزور الإمارات حاليًا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا -خلال اللقاء- عددًا من المواضيع المتصلة بتعزيز التعاون القائم بين الجهات المعنية فى الإمارات ومكتب التحقيقات الفيدرالى خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة التطرف والإرهاب على المستويين الإقليمى والدولى.

كما بحث الجانبان أهمية التعاون البناء من أجل التصدى الفاعل للهجمات والقرصنة الإلكترونية، حيث أشار كريستوفر إلى التعاون الإيجابى بين الطرفين فى هذا الشأن لما فيه حماية مصالح وأمن واستقرار البلدين الصديقين.

 


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