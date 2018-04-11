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جمال خلف مدير جديد للجنة حساب بيع استصلاح الأراضى بمحافظة الإسماعيلية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 11:13 ص
جمال خلف مدير جديد للجنة حساب بيع استصلاح الأراضى بمحافظة الإسماعيلية جمال خلف


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أصدر محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، القرار رقم 74 لسنة 2018، بتكليف جمال خلف محمد عثمان من العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية، للقيام بأعمال مدير لجنة حساب بيع إستصلاح الأراضى، إلى جانب عمله مديراً لإدارة حماية أملاك الدولة.

 


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