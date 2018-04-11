جامعة الزقازيق تطلق قافلة لمركز الحسينية تشمل أطباء بشرى وبيطرى







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة تنفذ القافلة الثانية لقرية الحمادين مركز الحسينية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عقب نجاح القافلة المتكاملة التى نظمتها الجامعة بقرية منشأة القاضى مركز فاقوس.

وأضاف نور الدين لـ"اليوم السابع" أن القافلة تبدأ بالكشف الطبى وصرف العلاج المجانى وتحويل الحالات المستحقة إلى مستشفيات الجامعة.

وأوضح نور الدين أن القافلة تشمل قافلة بيطرية. وتقوم كلية التربية النوعية بعمل ورش عمل المشغولات وكذلك رسم جدارية تمثل التراث البيئى ويعقب ذلك مباراة فى خماسى كرة القدم ويختتم اليوم بحفل فنى من طلاب كلية التربية النوعية.