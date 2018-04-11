توريد 451 طن قمح من المزارعين لمطاحن أسوان







أسوان – عبد الله صلاح

استلمت مديريتى التموين والزراعة بأسوان، اليوم الأربعاء، بمطاحن مصر العليا، نحو 451 طنا فى اليوم الأول من استلام القمح.

وأكد حسام العربى مدير عام التموين بأسوان، أن أسوان هى أول محافظة فى الجمهورية تستلم القمح حيث بدأت المحافظة فى استلام القمح من المزارعين داخل الصوامع الخاصة بشركة مطاحن مصر العليا وكذلك الصوامع التابعة للشركة القابضة للتخزين.

وأضاف مدير عام التموين بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجان المشكلة من مديرية التموين ومديرية الزراعة بأسوان تسلمت حتى الآن 541 طن و230 كيلو قمح داخل الصوامع.

وأشار "العربى"، إلى أن اللجان تفرز نوعية القمح وتراجع وزنها وغالبية الأقماح تأتى من أراضى شرق العوينات، كما بدأت الزراعات فى مناطق وادى النقرة.