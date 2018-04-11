video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 451 طن قمح من المزارعين لمطاحن أسوان

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:13 م
توريد 451 طن قمح من المزارعين لمطاحن أسوان توريد قمح -أرشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

استلمت مديريتى التموين والزراعة بأسوان، اليوم الأربعاء، بمطاحن مصر العليا، نحو 451 طنا فى اليوم الأول من استلام القمح.

 

وأكد حسام العربى مدير عام التموين بأسوان، أن أسوان هى أول محافظة فى الجمهورية تستلم القمح حيث بدأت المحافظة فى استلام القمح من المزارعين داخل الصوامع الخاصة بشركة مطاحن مصر العليا وكذلك الصوامع التابعة للشركة القابضة للتخزين.

 

وأضاف مدير عام التموين بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجان المشكلة من مديرية التموين ومديرية الزراعة بأسوان تسلمت حتى الآن 541 طن و230 كيلو قمح داخل الصوامع.

 

وأشار "العربى"، إلى أن اللجان تفرز نوعية القمح وتراجع وزنها وغالبية الأقماح تأتى من أراضى شرق العوينات، كما بدأت الزراعات فى مناطق وادى النقرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توريد 544 طن و 940 كيلو قمح لصوامع المراشدة والترامسة بقنا

قمح

توريد

مطاحن

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
مدير مصر للطيران بالكويت: 3 رحلات جديدة للقاهرة وسوهاج اعتبارا من 20 أبريل

مدير مصر للطيران بالكويت: 3 رحلات جديدة للقاهرة وسوهاج اعتبارا من 20 أبريل

النيابة الإدارية بالغردقة: نجاح طالب راسب لعدم إخطاره بامتحان الدور الثانى

النيابة الإدارية بالغردقة: نجاح طالب راسب لعدم إخطاره بامتحان الدور الثانى

ريال مدريد فى نزهة أمام يوفنتوس.. الملكى يقترب من نصف نهائى دورى الأبطال بقيادة الهداف رونالدو.. وديبالا يزيد معاناة السيدة العجوز.. وبايرن ميونخ يستضيف إشبيلية فى ألمانيا لإنهاء مغامرة أبناء الأندلس

ريال مدريد فى نزهة أمام يوفنتوس.. الملكى يقترب من نصف نهائى دورى الأبطال بقيادة الهداف رونالدو.. وديبالا يزيد معاناة السيدة العجوز.. وبايرن ميونخ يستضيف إشبيلية فى ألمانيا لإنهاء مغامرة أبناء الأندلس

الإحصاء: 7.92 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر فى بداية 2018.. التصدير يرتفع لـ2.15 مليار يناير الماضى.. الملابس الجاهزة ومنتجات البترول أبرز الصادرات.. والإمارات وإيطاليا أهم الدول المستوردة للسلع المصرية

الإحصاء: 7.92 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر فى بداية 2018.. التصدير يرتفع لـ2.15 مليار يناير الماضى.. الملابس الجاهزة ومنتجات البترول أبرز الصادرات.. والإمارات وإيطاليا أهم الدول المستوردة للسلع المصرية

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

من غير شهادات.. "مصطفى" أجدع مرشد سياحى يحكى حكاية القناطر بفسحة عالخيول

وكيل إيريك تراورى يكشف موقف اللاعب من الانتقال للأهلي أو الزمالك

وكيل إيريك تراورى يكشف موقف اللاعب من الانتقال للأهلي أو الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة