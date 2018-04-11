تعيين غادة مصطفى صديق مدير لمكتب نائب رئيس جامعة الفيوم







الفيوم – رباب الجالي

أصدر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم ، القرار رقم 360 بتعيين غادة مصطفي صديق من المستوى الاول "أ" بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية مديرا لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .