تعيين غادة مصطفى صديق مدير لمكتب نائب رئيس جامعة الفيوم

تعيين غادة مصطفى صديق مدير لمكتب نائب رئيس جامعة الفيومالأربعاء، 11 أبريل 2018 04:12 م
الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم
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أصدر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم ، القرار رقم 360 بتعيين غادة مصطفي صديق من المستوى الاول "أ" بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية مديرا لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
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