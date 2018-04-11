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الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:55 م
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تعيين غادة مصطفى صديق مدير لمكتب نائب رئيس جامعة الفيوم

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:12 م
تعيين غادة مصطفى صديق مدير لمكتب نائب رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم


الفيوم – رباب الجالي
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أصدر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم ، القرار رقم 360 بتعيين غادة مصطفي صديق من المستوى الاول "أ" بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية مديرا لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 


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