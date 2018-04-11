تعرف على طراز الطائرة الجزائرية العسكرية المنكوبة

تعرف على طراز الطائرة الجزائرية العسكرية المنكوبةالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:37 ص
طائرة اليوشين
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ذكرت مصادر أمنية جزائرية، أن الطائرة العسكرية التى تحطمت قرب مطار بوافريك، من طراز "اليوشين" الروسى المخصص للنقل والإمداد.
وأسفر الحادث عن مصرع جميع ركاب الطائرة والبالغ عددهم 200 شخص
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