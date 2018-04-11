تعرف على طراز الطائرة الجزائرية العسكرية المنكوبة







كتب سمير حسنى

ذكرت مصادر أمنية جزائرية، أن الطائرة العسكرية التى تحطمت قرب مطار بوافريك، من طراز "اليوشين" الروسى المخصص للنقل والإمداد.

وأسفر الحادث عن مصرع جميع ركاب الطائرة والبالغ عددهم 200 شخص