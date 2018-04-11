video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على طراز الطائرة الجزائرية العسكرية المنكوبة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:37 ص
تعرف على طراز الطائرة الجزائرية العسكرية المنكوبة طائرة اليوشين


كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

ذكرت مصادر أمنية جزائرية، أن الطائرة العسكرية التى تحطمت قرب مطار بوافريك، من طراز "اليوشين" الروسى المخصص للنقل والإمداد.

وأسفر الحادث عن مصرع جميع ركاب الطائرة والبالغ عددهم 200 شخص

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحطم طائرة عسكرية جزائرية وأنباء عن مصرع 100 شخص

شاهد اللحظات الأولى لتحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك

تحطم طائرة

الطائرة الجزائرية

مطار بوافريك

سقوط طائرة الجزائر

تحطم طائرة الجزائر




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة