تخصيص قطعتى أرض لإقامة محطتى خدمة وتموين سيارات بمركزى جهينة والمنشاة







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تخصيص قطعتى أرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية لإقامة محطتى خدمة وتموين سيارات بمركزى جهينة والمنشاة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.

وأضاف المحافظ فى بيان، أن محطتى خدمة وتموين السيارات إحداهما بمدخل مدينة المنشاة على مساحة 10 ألاف متر مربع، والأخرى بمدخل مدينة جهينة على الطريق الصحرواى الغربى القاهرة/ أسوان على مساحة 10 آلاف متر مربع ايضا، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بمعاينة الموقعين للبدء فى عملية الإنشاء.

وأكد عبد المنعم أن أقامة المشروعات للنفع العام تخدم المواطن السوهاجى فى المقام الأول، وتخدم خطة التنمية التى وضعتها الدولة لمحافظات الصعيد، وذلك فى اطار خطة الدولة لزيادة أعداد محطات خدمة وتموين السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل مدن وقرى المحافظة.