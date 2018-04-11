تحرير 36 قضية وضبط 109 أطنان أسمدة زراعية مجهولة فى حملة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 36 قضية متنوعة، شملت 22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، قضية إدارة مصنع بويات بدون ترخيص وعدم وجود سجل وغش تجارى وحيازة مواد خام مجهولة المصدر حملت رقم 5124 جنح مركز السادات لسنة 2018 ضد " ب ح م ع " مسئول عن مصنع لتصنيع البويات دائرة المركز وتم ضبط خلاط وعجان و4 ميزان حساس وماكينة خياطة و500 عبوة فارغة و30 طن كربونات كالسيوم و225 كجم مغلظات بويات و4 طن معجون مائى و 7.500 طن معجون بلاستيك بإجمالى مضبوطات 41.725 طن مواد خام .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع أسمدة زراعية مجهولة المصدر حملت رقم 5123 جنح مركز السادات لسنه 2018 ضد " م ف إ س" مسئول عن مخزن لبيع أسمدة زراعية دائرة المركز وتم ضبط 55 طن أسمدة زراعية.

كما تم تحرير قضية حيازة وعرض وبيع أسمدة زراعية مدعمة ومحظور بيعها خارج الجمعيات الزراعية حملت رقم 5126 جنح مركز السادات لسنه 2018 ضد " أ ص م " مسئول عن محل لبيع أسمدة زراعية دائرة المركز وتم ضبط 10 طن أسمدة زراعية .

كما تم تحرير 4 قضية حيازة وعرض وبيع أسمدة زراعية بدون ترخيص وغش تجارى ومجهولة المصدر حملت رقم 5128 جنح مركز السادات لسنة 2018 ضد " أ ع ع " مسئول عن شركة لبيع الأسمدة الزراعية دائرة المركز وتم ضبط 30 طن أسمدة زراعية، والقضية رقم 8867 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد " م ك م " مسئول عن مصنع مخصبات زراعية دائرة المركز وتم ضبط 5 طن أسمدة زراعية، والقضية رقم 8869 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد " م ع ع " مسئول عن مصنع مبيدات زراعية دائرة المركز وتم ضبط 4 طن أسمدة زراعية ، والقضية رقم 8870 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد " م ع ح " مسئول عن محل أسمدة زراعية دائرة المركز وتم ضبط 5 طن أسمدة زراعية.

كما تم تحرير قضية حيازة واستخدام دقيق فاخر استخراج 72% غير صالح للاستهلاك الادمى، حملت رقم رقم 5127 جنح مركز السادات لسنه 2018 ضد " م ف س " مسئول عن مصنع لتصنيع البسكويت دائرة المركز وتم ضبط 5 طن دقيق فاخر استخراج 72%، وقضية حيازة واستخدام دقيق فاخر استخراج 72% مجهول المصدر حملت رقم 5125 جنح مركز السادات لسنه 2018 ضد " ع م أ " مسئول عن مخبز سياحى دائرة المركز وتم ضبط 3 طن دقيق فاخر استخراج 72% .

وتم تحرير 4 قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغش تجارى، شملت القضية رقم 8865 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد " أ م ع " مسئول عن محل بقاله دائرة المركز وتم ضبط 5 طن أرز ، والقضية رقم 8866 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد " ع ع أ " مسئول عن مركز تعبئة سلع غذائية دائرة المركز وتم ضبط 5 طن زيت طعام، والقضية رقم 8868 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد " م ا م " مسئول عن محل بقاله دائرة المركز وتم ضبط 1.500 طن سكر و2 طن أرز ، والقضية رقم 8871 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد " ا أ م " مسئول عن محل بقاله دائرة المركز وتم ضبط 100كجم سكر و40 كجم تمر ، كما تم تنفيذ 6 حكم غرامات بإجمالى 400 جنيه.

كما تم تحرير قضية إدارة محطة تموين سيارات بدون ترخيص وتجميع مواد بترولية وإعادة بيعها فى السوق السوداء حملت رقم 5122 جنح مركز السادات لسنه 2018 ضد " م ع ط" مسئول عن محطة تموين سيارات دائرة المركز وتم ضبط 10000 لتر سولار و4000 لتر بنزين 80 بإجمالى مضبوطات 14000 مواد بترولية.