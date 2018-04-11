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الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:04 م
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تحرير 1335 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 11 أبريل 2018 07:01 م
تحرير 1335 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية -أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحي
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شنت اليوم الأربعاء مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات، والتى أسفرت عن تحرير 1335مخالفة متنوعة، عبارة عن تحرير 78 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و122 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 24 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 22 حالة تحدث فى المحمول، و34 حالة تصالح فورى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن فحص 10 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفًا من احتوائهم على مواد متفجرة.


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