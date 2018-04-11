بشاير الخير.. طرح أول منتجات مزرعة غليون فى 20 منفذا بكفر الشيخ غدا







كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد 20 منفذاً بمدن محافظة كفر الشيخ غداً، طرح منتجات مزرعة غليون من الأسماك المتعددة، بأسعار أقل من الأسواق، لتكون المنتجات فى متناول الجميع.

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، إن 20 منفذاً بمحافظة كفر الشيخ تستقبل، غداً الخميس، أولى منتجات مزرعة غليون من الأسماك المتعددة، لتكون فى متناول الجميع، ليتحقق الحلم الذى دام 30 عاماً، من مجرد أحلام بإنشاء أكبر مزرعة فى الشرق الأوسط، لإنتاج كافة الأسماك خاصة الأسماك التى كانت تنتجها بحيرة البرلس، واندثر منها الكثير.

وأضاف أبو غنيمه، لـ "اليوم السابع"، تتنوع منتجات بركة غليون، التى ستطرح فى الأسواق غداً، وستتبدأ المنافذ فى استقبال 2 طن من الأسماك المتعددة، وستزيد الكميات تبعاً لتصل لحوالى 10 أطنان يومياً.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه ستطرح العديد من أنواع الأسماك منها البلطى والفليه والجمبرى والعديد من أنواع أسماك البحر، منها البورى، والوقار، والدنيس، والقاروص وستختلف أسعار كل نوع حسب الأحجام، وستكون معبأة فى أكياس بلاستيكية وعليها اسم المزرعة والنوع والكمية وتاريخ الإنتاج، وأن المنتج من انتاج الشركة الوطنية للثروة السمكية، كما سيتم طرح منتجات الأسماك: مبردة ، مجمدة ، فيليه ، مطهية ، نصف مطهية، مصنع، منتجات الجمبرى: مبرد ، مجمد ، مقشر، مصنع ، مطهية ، نصف مطهية، وذلك بطاقة إنتاجية (100) طن يومياً، وستوزع على كل أنحاء الجمهورية.