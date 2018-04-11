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الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:51 م
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بدء تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرى مركز فوه

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:38 م
بدء تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرى مركز فوه تحصين الماشية بفوه


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، بدء الحملة القومية لتحصين المواشى، ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، بقرى مركز فوه، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ.

 

وأكد الدكتور عصام منيسى مدير إدارة الطب البيطرى بفوه، أن الحملة بدأت من اليوم الأربعاء، وستستمر لمدة شهر؛ لإتاحة الفرصة لجميع المربين لتحصين المواشى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

 

وطالب مدير الطب البيطرى المربين بعدم التخلف عن تحصين المواشى الخاصة بهم، وسرعة تقديمها إلى الوحدة البيطرية التابعة لهم، أو من خلال الحملات التي تجوب القرى والمناطق للقضاء نهائيا على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.


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