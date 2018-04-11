انطلاق فعاليات البرنامج السابع لغرس الأسنان بكلية طب الأسنان بطنطا

انطلاق فعاليات البرنامج السابع لغرس الأسنان بكلية طب الأسنان بطنطاالأربعاء، 11 أبريل 2018 02:45 م
فعاليات البرنامج السابع لغرس الأسنان
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افتتح الدكتور عماد عتمان القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج الشامل السابع لغرس الأسنان الذي نظمته كلية طب الأسنان بالتعاون مع الجمعية الألمانية لغرس الأسنان DGZI.
يأتى ذلك بمشاركة الدكتورة هدى أمين رشاد عميد الكلية،والدكتور محمد مأمون الشيخ وكيل لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس الجامعة السابق ، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس،والأطباء المتدربين.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى رشاد ، أن البرنامج يمنح شهادة مؤهلة لدخول امتحان البورد الألماني لغرس الأسنان ، مضيفةً أن الافتتاح صَاحَبه معرض لأحدث الأجهزة ومستلزمات غرس الاسنان.
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