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الخميس.. مكتبة مصر العامة بالأقصر تشهد ورشة عمل "بناء فريق عمل المشروع"

الأربعاء، 11 أبريل 2018 01:00 ص
الخميس.. مكتبة مصر العامة بالأقصر تشهد ورشة عمل "بناء فريق عمل المشروع" معبد الاقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت مكتبة مصر العامة بالأقصر، عن انطلاق ثانى ورشة عمل بعنوان "بناء فريق عمل المشروع"، يوم الخميس القادم، وذلك فى إطار انطلاق مجتمع ريادة الأعمال فى صعيد مصر سلسلة "ابدأ مشروعك" لرواد الأعمال فى الصعيد، حيث إن حضور هذه الورشة مجاناً بدون أى رسوم.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بأهمية فريق العمل ومؤشرات الحاجة لفريق عمل وكيفية تكوين فريق عمل للمشروع، وتقييم فريق العمل وكيفية توزيع الأدوار على الفريق، والتعامل مع المراحل المختلفة للمشروع، وأنواع فريق العمل وضرورة اختلاف مهارات أفراده وحسن ادارته وتأثير ذلك على أى مشروع ناشئ أو شركة قائمة بالفعل.


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