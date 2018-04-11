البيت الأبيض: نحمل روسيا والنظام السورى مسئولية هجوم دوما الكيماوى







كتب أحمد عبد الرحمن

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بلادها تحمل روسيا والنظام السورى مسؤولية هجوم دوما الكيماوى.

وأضافت ساندرز، خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعرب عن قلقه تجاه توجهات المحقق الخاص روبرت مولر.