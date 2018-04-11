البدء فى نقل مقلب أبو خريطة من شبين الكوم إلى المدفن الصحى بالسادات







المنوفية _ محمد فتحى

قال المهندس هشام بيومى رئيس حى غرب بشبين الكوم، إنه بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، تم البدء الفعلى لنقل مقلب أبوخريطة مع تكثيف تام للإنارة بالمنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطهير المنطقة بالكامل خلال الفترة القادمة.

وكان الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية قد التقى منذ بداية الشهر الماضى وفدا من وزارة البيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات)، لتطوير المقلب العمومى بشبين الكوم ( مقلب أبو خريطة )، بحضور المهندس عمرو الدغيدى مدير إدارة المخلفات والنفايات الخطرة بوسط الدلتا نائبا عن الدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ( مفوضا عن وزير البيئة )، والمهندس أحمد رجب مدير إدارة البيئة بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، يأتى هذا فى إطار ما تقوم به محافظة المنوفية بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة من جهود لحماية البيئة وتنميتها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع من خلال اتخاذ عدة إجراءات لمنع التلوث وتطوير النظم المستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.

وأشار السكرتير العام إلى أن عملية إزالة مقلب أبو خريطة تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضارى، مؤكدًا على توفير كافة الاعتمادات المالية من خلال وزارتى التنمية المحلية والبيئة لإتمام عملية رفع كافة التراكمات الموجودة بمقلب أبو خريطة ونقلها إلى المدفن الصحى، وإنشاء محطة فرز وترحيل متضمنة تركيب خط إنتاج الوقود الناتج من المرفوضات بموقع المقلب.

وأكد السكرتير العام على أن توقيع البروتوكول جاء بناء علي توجيهات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية بهدف تدعيم التفاهم والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة المنوفية، وخاصة فى رفع التراكمات الموجودة لمقلب أبو خريطة بشبين الكوم وتحويله إلى محطة فرز وسيطة وذلك لتجنب أية آثار سلبية تنتج من وجود هذا المقلب الذى تتم فيه العديد من الممارسات الخاطئة مما يؤثر سلباً على كافة عناصر البيئة المحيطة والصحة العامة وإنخفاض إنتاجية الحاصلات الزراعية بالأراضى المحيطة بموقع المقلب.

ويذكر أن مقلب أبو خريطة يقام علي مساحة 13,499 م2 بناحية العزبة الغربية طريق الماي بمدينة شبين الكوم ويخدم المقلب حي غرب – حي شرق – 36 قرية بمركز ومدينة شبين الكوم فضلا عن الجامعة والمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية وتبلغ حجم التراكمات القديمة بالمقلب 500 ألف طن وحجم القمامة الواردة للمدفن يوميا 300 طن.