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الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:52 ص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من القدس والضفة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:42 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من القدس والضفة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية والقدس، بينهم سيدة، وطفلان.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين بينهم سيدة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وأربعة آخرين من بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة، بينهم طفلان (13 عاماً)، و(14 عاما)، فيما اعتقل من بلدة تل بمدينة نابلس، ومن مدينة القدس المحتلة، 3 شبان.

 


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