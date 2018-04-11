الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من القدس والضفة







رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية والقدس، بينهم سيدة، وطفلان.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين بينهم سيدة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وأربعة آخرين من بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة، بينهم طفلان (13 عاماً)، و(14 عاما)، فيما اعتقل من بلدة تل بمدينة نابلس، ومن مدينة القدس المحتلة، 3 شبان.