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الإمارات تطلق تقنية جديدة للتعاملات الحكومية توفر 77 مليون ساعة عمل سنويا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:51 م
الإمارات تطلق تقنية جديدة للتعاملات الحكومية توفر 77 مليون ساعة عمل سنويا محمد بن راشد


كتبت مريم بدر الدين
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أطلق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، استراتيجة الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين، وتهدف لتحويل 50% من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة خلال 3 أعوام.

 

وكتب بن راشد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فى سباقنا المستمر للتطوير، أطلقنا اليوم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين"، سنحول 50% من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة خلال 3 أعوام".

 

وتابع :" .ستوفر التقنية 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنويا. ينظر البعض للتقنيات الجديدة كتحدى، نحن نراها وسيلة للتغلب على التحديات".

محمد بن راشد
محمد بن راشد

 

 

 

 


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محمد بن راشد

الامارات

التعاملات الرقمية




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