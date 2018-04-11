الإمارات تطلق تقنية جديدة للتعاملات الحكومية توفر 77 مليون ساعة عمل سنويا

الإمارات تطلق تقنية جديدة للتعاملات الحكومية توفر 77 مليون ساعة عمل سنوياالأربعاء، 11 أبريل 2018 03:51 م
محمد بن راشد
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أطلق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، استراتيجة الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين، وتهدف لتحويل 50% من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة خلال 3 أعوام.
وكتب بن راشد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فى سباقنا المستمر للتطوير، أطلقنا اليوم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين"، سنحول 50% من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة خلال 3 أعوام".
وتابع :" .ستوفر التقنية 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنويا. ينظر البعض للتقنيات الجديدة كتحدى، نحن نراها وسيلة للتغلب على التحديات".
محمد بن راشد
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