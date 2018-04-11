الإمارات تطلق تقنية جديدة للتعاملات الحكومية توفر 77 مليون ساعة عمل سنويا







كتبت مريم بدر الدين

أطلق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، استراتيجة الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين، وتهدف لتحويل 50% من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة خلال 3 أعوام.

وكتب بن راشد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فى سباقنا المستمر للتطوير، أطلقنا اليوم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين"، سنحول 50% من أنظمة الحكومة للتقنية الجديدة خلال 3 أعوام".

وتابع :" .ستوفر التقنية 398 مليون وثيقة مطبوعة و77 مليون ساعة عمل سنويا. ينظر البعض للتقنيات الجديدة كتحدى، نحن نراها وسيلة للتغلب على التحديات".