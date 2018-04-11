الأحد المقبل .. وزير التعليم العالى يشارك جامعة أسيوط احتفالها بـ"عيد العلم"







أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى احتفال الجامعة بعيد العلم والمقرر له يوم الأحد القادم 15 أبريل 2018 وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والذى سوف ينعقد فى قاعة الدكتور محمد رأفت الكبرى للمؤتمرات بالمبنى الإدارى.

ومن جانبه كشف الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مشاركة كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات فى الحفل.

كما سيتم تكريم أبناء الجامعة من المتميزين والحاصلين على جوائز الدولة وجوائز الجامعة خلال العامين الماضيين، كما من المقرر أن يتم تكريم المشروعات البحثية المتميزة فى مجالات المياه والطاقة المتجددة بالإضافة إلى الإعلان عن أفضل ثلاثة أبحاث فى مجال مكافحة الإرهاب.