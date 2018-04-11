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استمرار فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:49 م
استمرار فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة جانب من المؤتمر


الدقهلية - محمد حيزة
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نظمت كلية التربية اليوم مؤتمرا لتنمية قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة بعنوان "التحديات والفرص" بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة. وذلك على هامش الملتقى الأول لفرسان الإرادة بالجامعة.

حضر المؤتمر الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور أشرف محمد عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أسماء مصطفى عميدة كلية التربية، وشارك بالحضور رئيس جامعة المنصورة ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

كما شاركت الدكتورة سناء هارون مستشار التربية والتعليم لشئون ذوى الإعاقة، الدكتور محمد فهمى مدير مشروع اراسموس بلس بالأكاديمية البحرية والنقل البحرى، جهاد إبراهيم، بسام خورى باحث وخبير فى التنمية البشرية، كوينسى دورمدى مدير مشروع مبادرة التعليم العالى للولايات المتحدة الأمريكية بمصر، مها فخرى مديرة مركز التطوير والتأهيل المهنى بالجامعة الأمريكية ومارى إسحاق، وفاء وليد، ممثلى المعونة الأمريكية.

وتحدث الدكتور محمد فتحى الزيات عن قانون المصرى الذى يرعى الأشخاص ذوى الإعاقة المختلفة والخدمات الجامعية المتقدمة للطلاب.

وتحدثت الدكتورة أسماء عبد المنعم مصطفى عن تقدم المجتمع وزيادة نسبة الوعى، وعن الدورات التدريبية للمعلمين والباحثين فى المجال وأن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه بالجامعة، ويهدف لإتاحة الفرص المتنوعة لذوى الإعاقة وعمل حلقة وصل بينهم وبين المجتمع الخارجى.

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية حيث تضمنت الجلسة الأولى بعنوان نقدر نوصل حاضر خلالها الدكتورة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، وأكدت خلالها على القبول بقضاء الله والطاقة الإيجابية لذوى الاحتياجات الخاصة وأن ليهم قدرات خاصة تجعلهم متفوقين فى شتى المجالات ولم تكن أبدا إعاقتهم سببا بأن يكونوا غير مفيدين بالمجتمع بل على العكس تغلبوا جميعا على ما قدره الله وحققوا نجاحات عظيمة.


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