استكمال حفر 3 آبار جوفية استعواضية فى الفرافرة بتكلفة 11 مليون جنيه

استكمال حفر 3 آبار جوفية استعواضية فى الفرافرة بتكلفة 11 مليون جنيهالأربعاء، 11 أبريل 2018 10:26 م
مياه جوفية -أرشيفية
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أعلن المهندس محمد رأفت عمر مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أنه يجرى حفر 3 آبار استعواضية بمركز الفرافرة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 11 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والمهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالمحافظة لاستكمال منظومة الرى الزراعية.
وأضاف عمر فى بيان له أنه تم طرح أحد تلك الآبار للعمل بالطاقة الشمسية عقب الانتهاء من الحفر مباشرة لاستمرار تفعيل منظومة الطاقة المتجددة بالمحافظة على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة القادمة.
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